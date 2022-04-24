Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı! - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!

24.04.2022 00:04

Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz! #SkandalLig" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansı tartışma konusu oldu. Spor kamuoyunun gündemine oturan maçın ardından Fenerbahçe'den de çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"YAZACAK CÜMLE BULAMIYORUZ"

"Süper Lig 2021-22 sezonu, sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor. Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi, bu akşam oynanan maçta başta Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır. Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söylenecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz! Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür.

"SKANDAL LİG"

Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği, adil rekabetin yerle bir edildiği, güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda; TFF başkanından başkanvekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK'sından hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz. Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz! #SkandalLig"

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı! - Son Dakika
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