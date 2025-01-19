Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 yenerken, lidêr Galatasaray ile farkı 6'ya indirdi.

19.01.2025 21:46
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Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'la geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmayarak zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertli ekip 2. yarıda 2 kez golü bulmasına karşın VAR uyarısının ardından goller geçersiz kılındı.

Gollerin ardından pozisyonları yeniden izleyen hakem Halil Umut Meler, En-Nesyri'nin kaydettiği golde İrfan Can Kahveci'nin, İrfan Can Kahveci'nin golünde ise En-Nesyri'nin faul yaptığına karar verdi.

56. dakikada Akdeniz ekibi, Yusuf Barası'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Sarı-lacivertli ekip 69. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçerken, Faslı golcü 71. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı.

Maçta 2 gol atan En-Nesyri, 74'te Dzeko'nun golünde asisti yaparken, karşılaşmada son sözü 90+2. dakikada Cenk Tosun söyledi.

Ligde 7 maç sonra gol yemedi

Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Net Global Sivasspor'u 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, bu maçların hepsinde gol yedi.

Jose Mourinho'nun ekibi, 7 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Cenk Tosun siftah yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı.

90+2. dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kale sahası içine gönderdiği ortaya uçarak kafayı vuran Cenk Tosun, takımının 4. golünü atarken maçın da skorunu ilan etti.

Edin Dzeko'nun yerine 76. dakikada oyuna dahil olan Cenk, bu sezon ligde forma giydiği 5. maçta golle buluştu.

Cenk Tosun, Adana Demirspor müsabakası öncesinde Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maçta 187 dakika sahada kalmıştı.

En-Nesyri gol sayısını 10'a çıkardı

Adana Demirspor karşısında 69 ve 71. dakikalarda fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkarırken Fenerbahçe'nin de Dzeko'yla birlikte en golcü ismi oldu.

Faslı oyuncu, Edin Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim olurken, Adana Demirspor karşısında 3 gole direkt etki etti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28. resmi maçına çıkan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 14 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.

Tadic oyuna girdi, golü attırdı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Adana Demirspor karşısında yaptığı 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mücadelenin 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil olan deneyimli oyuncu, En-Nesyri'nin attığı 2 golde de asisti yapan isim oldu.

Ligde daha önce oynadığı 18 maçta 8 gol atıp 8 de asist yapan Dusan Tadic, Adana Demirspor karşısında asist sayısını 10'a çıkardı.

Dzeko 3 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, 74. dakikada skoru 3-0'a getiren golü atarken ligde 3 maç sonra golle buluştu.

En-Nesyri'nin soldan yaptığı ortada kaleci Deniz'in boşa çıkmasıyla meşin yuvarlağı kapan Bosna Hersekli golcü, yakın mesafeden fileleri havalandırırken ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.

RAMS Başakşehir karşısında bulduğu golün ardından ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gol bulamayan deneyimli futbolcu, Adana Demirspor karşısında bu seriyi bozmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 15 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti - Son Dakika

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