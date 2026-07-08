Fenerbahçe, Admira Wacker'ı 5-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Admira Wacker'ı 5-0 Yendi

Fenerbahçe, Admira Wacker\'ı 5-0 Yendi
08.07.2026 22:42
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Fenerbahçe, Avusturya'da hazırlık maçında Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder ilk golü attı.

Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Admira Wacker takımını 5-0 mağlup etti.

Match PR'ın organizasyonuyla düzenlenen Summer Series Upper Austria kapsamında Fenerbahçe, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan maça Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım; Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 yenerken, golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak. - LINZ

Kaynak: İHA

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Admira Wacker'ı 5-0 Yendi - Son Dakika

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