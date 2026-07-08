Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Admira Wacker takımını 5-0 mağlup etti.
Match PR'ın organizasyonuyla düzenlenen Summer Series Upper Austria kapsamında Fenerbahçe, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşılaştı. Raiffeisen Arena'da oynanan maça Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki takım; Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 yenerken, golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak. - LINZ
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Admira Wacker'ı 5-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?