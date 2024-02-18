Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 100-91 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 100-91 yendi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş\'ı 100-91 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'den Collier 31 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş'tan Evans 34 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

18.02.2024 17:57
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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Alperen Gökçebel, Benhür İrcel, Furkan Keseratar

Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 13, Anderson 7, Meesseman 10, Collier 31, Şerife Alperi Onar 8, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 5

Beşiktaş: Krivacevic 9, Evans 34, Li 10, Lazic 9, Elif Bayram 23, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 4

1. Periyot: 26-29

Devre: 55-53

3. Periyot: 76-68

Beş faulle oyundan çıkanlar: 26.01 Krivacevic (Beşiktaş), 38.03 Anderson (Fenerbahçe Alagöz Holding)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Beşiktaş'ı 100-91 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 100-91 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 100-91 yendi - Son Dakika
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