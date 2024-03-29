Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring\'i mağlup etti

Spor

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Howard 19, Meesseman 6, Anderson 8, Collier 20, Alperi Onar 13, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 10, McCovan 4, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 14, Vanloo 14, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 2, Harrigan 6, Harika Gözde Eldaş, Yağmur Kübra Taşar

1. Periyot: 22-20

Devre: 41-38

3. Periyot: 61-45

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye iki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladı. Fenerbahçe Alagöz Holding hem savunma hem de hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kurarken ilk 5 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya yükseltti: 9-2.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Vanloo ve Hartley, üst üste 3 dış atıştan bulduğu 9 sayıyla sarı-kırmızılı ekip öne geçti: 9-11.

Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 3 dakikalık bölümde 9-1'lik seri yakalayarak skoru 23-29'a getirdi.

Hızlı hücuma dönen ve pota altında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, elde ettiği 14-3'lük seriyle yeniden öne geçti: 37-32.

Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken ilk devre ev sahibi takımın 41-38'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devreye iyi başlayan taraf Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Howard ve Collier ile rakip pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 13 sayıya yükseltti: 56-43. Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğe 61-45 önde girdi.

Dördüncü periyotta skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, parkeden 83-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacak. Serinin ikinci müsabakası, 2 Nisan Salı saat 20.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.