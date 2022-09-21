Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hazırlık maçlarında, Dünya Kupası'nda mücadele edecek başantrenör Marina Maljkovic, yardımcı antrenörlerden Ljubica Drljaca, oyunculardan ise Breanna Stewart, Emma Meesseman, Mina Djordjevic'in yanı sıra yaz döneminde WNBA'de (Amerikan Kadın Basketbol Ligi) mücadele eden oyuncuların yer almayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kadın basketbol takımının hazırlık programı açıklandı - Son Dakika

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