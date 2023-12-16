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Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti. Fenerbahçe bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, Ormanspor ise beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor\'u mağlup etti
16.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:18
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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Aydın Karaçam, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 12, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 18, Anderson 7, Tilbe Şenyürek 5, McBride 23, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır

OGM Ormanspor: Sutton 9, Doğa Adıcan 5, Gökşen Fitik 2, Katanic 6, Amaral 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 24-18

Devre: 44-35

3. periyot: 72-45

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini sürdürürken, OGM Ormanspor ise 14. maçında beşinci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding 16. haftada evinde ÇBK Mersin'le karşılaşacak. OGM Ormanspor ise deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA
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