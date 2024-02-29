Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida\'yı mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi. İlk maçta da galip gelen sarı-lacivertli ekip, üst üste dördüncü kez son 4 takım arasına kalmayı başardı.

29.02.2024 01:33  Güncelleme: 01:35
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, seriyi 2-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

İstanbul'da oynadığı serideki ilk müsabakadan 98-91 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ikinci maçta Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan İspanya ekibi, ilk periyodu 19-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.

İkinci devrede toparlanan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyrekte kaydettiği 22 sayıya karşın rakibine sadece 6 sayı şansı tanıdı ve son periyoda 52-42 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-67 galip ayrıldı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe'de Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Nikolina Milic 14, Kayla McBride 12, Alperi Onar 9 ve Marieme Badiane 9 sayı kaydetti.

Perfumerias Avenida'da forma giyen milli oyuncu Olcay Çakır Turgut ise 2 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezon ilk şampiyonluğuna ulaştığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını üst üste dördüncü kez son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika

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