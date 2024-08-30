Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına aynı 11 ile çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına aynı 11 ile çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Alanyaspor'u konuk ederken, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakası 11'ine göre değişiklik yapmadı ve aynı 11 ile maça çıktı.

30.08.2024 21:23
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında Alanyaspor'u konuk ederken, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakası 11'ine göre değişiklik yapmadı ve aynı 11 ile maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında oynanan ve sahadan 5-0 galip ayrılan kadroyu bozmadı.

Mert Hakan Yandaş ilk kez

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. 30 yaşındaki orta saha UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de eksikler

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize'ye götürülmeyen Bright Osayi Samuel'in tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcu'nun yanı sıra Samet Akaydin, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Ryan Kent ise teknik heyet tercihi ile kadroda bulunmuyor.

Jose Mourinho, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

" Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın ise yedek bekledi.

Zafer Bayramı kutlandı

Fenerbahçeli futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ısınmaya özel olarak hazırlanan pankartla çıktı. "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart, tribünler tarafından da alkışlandı. Karşılaşma öncesi de Maraton Alt tribününde Türk devletlerinin bayrakları dalgalandı. Takımların seremoniye çıkışında 10. yıl marşı çalınırken, Kuzey ve Okul Açık Tribünlerinde dev Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı. Kale arkasında ise "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" pankartı yer aldı.

Daum unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde 70 yaşında hayatını kaybeden Alman teknik adam Christoph Daum için özel olarak pankart hazırlandı. Üzerinde "Unutmayacağız, Herr Daum" yazılı pankart Okul Açık Tribünü'nün köşesine asıldı. Müsabaka öncesi Daum için hazırlanan klip de dev ekranlardan taraftarlara yansıtıldı. Sonunda tüm tribünler yoğun alkışla karşılık verirken, Daum'un adına tezahüratta bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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