Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Geçti

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

09.02.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakika sağ kanattan gelişen atakta Tadic, ceza yayına ilerleyerek ara pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciden seken topu Oğuz Aydın yerden pasını çıkarırkan Szymanski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25. dakika serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topu başına geçen Talisca, sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde topa yükselen Richard'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan'ın ellerinde kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kostic meşin yuvarlağı ceza sahası içerindeki Talisca ile buluşturdu. Talisca'nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

45+5. dakikada sağ kanattan Hwang'ın ceza sahası içerisine ortasına Yusuf Özdemir kayarak müdahalesi sonuç vermedi.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, Janvier

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, (Amrabat dk. 12), Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Filip Kostic, Anderson Talisca, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Saint- Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Szymanski (dk.22), Talisca (dk.42) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Aliti(Alanyaspor), Skriniar (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.