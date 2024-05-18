Fenerbahçe Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Aliağa Petkimspor\'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalin ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 100-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, rakibini rahat bir şekilde geçti. Aliağa Petkimspor ise maç boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe, yarı finaldeki rakibini beklemeye başladı.

18.05.2024 20:09
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalin ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor 100-71 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Salon: Enka

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis

Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldrdige 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2

Başantrenör: Burak Gönen

Fenerbahçe: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Nigel Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10

Başantrenör: Sarunas Jasıkevıcıus

1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 36-48 (Fenerbahçe lehine

3. Periyot: 52-73 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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