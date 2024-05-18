Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalin ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor 100-71 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Salon: Enka
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis
Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldrdige 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2
Başantrenör: Burak Gönen
Fenerbahçe: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Nigel Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10
Başantrenör: Sarunas Jasıkevıcıus
1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 36-48 (Fenerbahçe lehine
3. Periyot: 52-73 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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