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Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti

19.01.2022 22:18
Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti

Fenerbahçe, Kadıköy'de geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1'lik skorla yendi. Rayan 14'te perdeyi açtı. İrfan Can 37'de skoru eşitledi. 71'de Serdar Dursun galibiyeti getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler için maç kabus senaryosuyla başladı. Rayyan 14'te Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

İRFAN EŞİTLEDİ

İrfan Can Kahveci, adeta kendi yarattığı pozisyonda 37. dakikada skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun'a verip geri aldığı pasta sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kanarya geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, evinde Altay'ı 2-1 mağlup etti

SAHNEDE SERDAR

71'de ise Serdar Dursun sahneye çıktı. Serdar'ın asistini ise bu kez İrfan Can kahveci yaptı. Kalan dakikalarda Fenerbahçe pozisyon üretse de sonunu getiremedi. Kanarya sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı

HAFTAYA SİVAS

Fenerbahçe cumartesi günü zor deplasmanda. Sarı-Lacivertliler saat 16.00'da Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

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İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti - Son Dakika Spor


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