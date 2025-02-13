Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Geçti

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

En-Nesyri kaldığı yerden devam etti

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.

Bu karşılaşma öncesinde takımının son 11 maçında 14 gol kaydeden Faslı santrfor, ligde Alanyaspor karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti.

Süper Lig'de 13 ve kupada 3 golü bulunan En-Nesyri, Avrupa'da ise gol sayısını 5'e yükseltti.

Yusuf direği geçemedi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, Anderlecht karşısında direğe takıldı.

19 yaşındaki oyuncu, maç boyunca hücumda çok iyi bir görüntü sergilerken, duran toplarda da gol aradı.

Yusuf'un, Anderlecht karşısında 10 ve 59. dakikalardaki kafa vuruşlarında top direkten döndü.

Dzeko, Avrupa'da 7. golünü attı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, bu sezon Avrupa kupalarında 7. golüne imza attı.

Ligde şu ana dek 12 kez rakip fileleri havalandıran 38 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol atmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Slavia Prag ve Midtjylland ağlarını havalandıran Dzeko, Anderlecht'e de gol atmayı başardı.

Dzeko, toplamda ise 19 gole ulaştı.

Tadic, skor katkısını sürdürdü

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, skor katkısını Anderlecht karşısında da sürdürdü.

Ligde 8 gol 10 asistle oynayan 36 yaşındaki Sırp oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde de Twente'nin ardından Anderlecht karşısında da gol atarak toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de bir asist yaptı.