Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

13.02.2025 23:49
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Stat: Ülker

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 46 Mert Müldür), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), En-Nesyri (Dk. 90 Cenk Tosun), Dzeko (Dk. 75 Talisca)

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, de Greef (Dk. 86 Angulo), Dendoncker, Leoni, Huerta (Dk. 73 Edozie), Stroeykens (Dk. 63 Hazard), Vazquez (Dk. 63 Dolberg)

Goller: Dk. 11 Tadic, Dk. 42 Dzeko, Dk. 57 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Huerta (Anderlecht), Dk. 29 Osayi-Samuel, Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Filip Kostic'in kale sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri, kafayı vurdu ancak kaleci Coosemans topu çıkartarak gole engel oldu.

57. dakikada fark 3'e çıktı. Fred'in pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcunun uzak mesafeden şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 3-0.

59. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Coosemans uzaklaştırdı.

68. dakikada Anderlecht tehlikeli geldi. Sardella'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Leoni, müsait pozisyondaki Huerta'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı kenarından çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak topu kornere tokatladı.

78. dakikada Talisca, soldan atağa katılan Kostic'e pasını verdi. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Coosemans uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Yendi - Son Dakika

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