Fenerbahçe, Anderlecht ile Karşılaşacak

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe , maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular tempolu 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos ve sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ile Dominik Livakovic forma giyemeyecek.

Devre arası UEFA listesine eklenen Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic, yarın maç kadrosunda yer alacak.