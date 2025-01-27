Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Anlaştı

FENERBAHÇE, son olarak Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Taslica, sağlık kontrolleri ve transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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