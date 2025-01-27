Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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