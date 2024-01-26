Fenerbahçe, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında 28 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.