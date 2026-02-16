Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor - Son Dakika
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

16.02.2026 16:14
Karşıyaka'nın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, çarşamba günü Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt, 29 yıl sonra Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ilk futbolcu olacak. Yeşilyurt'un transferi için Fenerbahçe, Karşıyaka'ya 2 taksit halinde 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyecek. Transferin ilk taksiti yarın ödenecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan köklü İzmir takımı Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 19 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt yıllar sonra yeşil-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere imza atan ilk futbolcu olacak.

29 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Daha önce Karşıyaka altyapısında yetişip Fenerbahçe'nin efsanesi olan Ogün Temizkanoğlu 1963 yılında İstanbul ekibine imza attı. Kaf-Kaf'tan 1992'de Ülken Durak, 1997'de Atilla Güneş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Karşıyaka'nın altyapısından bu sezon profesyonel olduktan sonra kısa sürede parlayıp devleri peşine takan Adem, 29 yıl sonra ilk olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK

Halen U19 Milli Takımı'nın Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giyen Adem yarın Çekya ile oynanacak son maçın ardından ay-yıldızlı kafileyle İstanbul'a dönecek. Adem çarşamba günü Fenerbahçe'ye imza atarak ardından sezon sonuna kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

FENERBAHÇE İLK TAKSİTİNİ ÖDÜYOR

Adem transferi için Karşıyaka'ya 2 taksit halinde 500 bin Euro bonservis ödeyecek Fenerbahçe'nin ilk taksit ödemesini yarın yapacağı öğrenildi. Adem başka kulübe satılırsa yüzde 25 pay alacak Karşıyaka, Fenerbahçe'den yeni sezonda 3 genç oyuncuyu kiralık alacak. Kaf-Kaf transfer karşılığında Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 2 kamp yapacak.

Kaynak: DHA

16:33
