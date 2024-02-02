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Fenerbahçe Antalya'ya geldi, taraftarlar takımı karşıladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Antalya'ya geldi, taraftarlar takımı karşıladı

Fenerbahçe Antalya\'ya geldi, taraftarlar takımı karşıladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalya Havalimanı'nda takımı karşıladı ve teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip formalarını imzalattı. Fenerbahçe kafilesi ise Konyaaltı ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

02.02.2024 19:21
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Antalya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.

Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Konyaaltı ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

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