Fenerbahçe Antalyaspor ile Beraber Kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, bu sezon 3. kez 2 farklı geriye düştüğü maçta puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, 49'da kalesinde 2. golü gördü. Fenerbahçe, 63. dakikada Sidiki Cherif ile farkı 1'e indirirken, 69. dakikada ev sahibinde Veysel Sarı kendi kalesine attı. Bu sonuçla sahadan 1 puanla ayrılan Kanarya, zirve yarışında yara aldı ve lider Galatasaray ile olan puan farkı 4'e çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşü yakaladı. Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti. 13. hafta Rizespor'a konuk olan Tedesco'nun öğrencileri yine 2 farklı mağlup durumdayken mücadeleyi 5-2 kazandı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Fenerbahçe, lig maçlarında tabelada 2-0 geride olduğu maçlarda 7 puan topladı.

Ligde 9. beraberlik

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisi karşısında bu sezonki 9. beraberliğini elde etti. Geçtiğimiz hafta da sahasında Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5. kez rakipleriyle yenişemedi. Öte yandan son 4 deplasmandan 12 puan çıkaran Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından oynadığı 16 maçta da gol sevinci yaşadı.

Cherif, ilk golünü attı

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Fenerbahçe'deki ilk golünü Antalya'da kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kalan Cherif, 63. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi. 19 yaşındaki forvet UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanan 2 maça da 11'de başlarken, Süper Lig'de 4 maçta süre aldı. - RİZE