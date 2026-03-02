Fenerbahçe Antalyaspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe Antalyaspor ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe Antalyaspor ile Berabere Kaldı
02.03.2026 10:29
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetti, liderle fark 4 puan oldu.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Antalya deplasmanında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler puanını 54 yaparken lider Galatasaray ile olan puan farkı 4'e çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 2-2'lik eşitliği yakalasa da galibiyete ulaşamadı. Bu skorun ardından puanını 54 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

SON 2 MAÇTA BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberliklerle ayrılarak zirve yarışında yara aldı. 23'üncü haftada sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 9 maçta berabere kalarak puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 15 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

CHERIF İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Antalyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 63'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Bu gol Cherif'in sarı-lacivertli formayla ilk golü oldu.

TEDESCO MAÇI OTELDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor ile oynanan mücadelede viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle takımının başında yer alamadı. 40 yaşındaki teknik adam, maçı konakladıkları otelden takip etti.

FENERBAHÇE KALAN 10 MAÇTA 2 KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in kalan 10 haftalık kısmında İstanbul dışında sadece 2 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, İstanbul dışına Kayserispor ve Konyaspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe'nin kalan deplasman maçları ise Fatih Karagümrük, Kayserispor, Galatasaray ve Konyaspor. Sarı-lacivertli ekip kalan 10 maçın 6 tanesini iç sahada oynayacak.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

