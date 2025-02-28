Fenerbahçe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına Mourinho yönetiminde başladı. Antrenman detayları paylaşıldı.

28.02.2025 19:17
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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