Fenerbahçe Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.