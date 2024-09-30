Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçti

- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası yayı yakınından Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
63. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
81. dakikada sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Thalisson'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Amar dk. 74), Thalisson, Güray Vural, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk.51), Petrusenko (Safuri dk.82), Kaluzinski (Gaich dk. 74), Townsend (Van de Streek dk. 74), Djenepo, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Kostic dk.46), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 46), Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, (Mert Hakan Yandaş dk. 84), Allan Saint-Maximin (Becao dk. 69), Edin Dzeko (En Nesyri dk. 79)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Tadic (dk. 63), Thalisson (dk. 81) (k.k.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Thalisson (Antalyaspor), Djiku, Jose Mourinho (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)
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