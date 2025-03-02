Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Antalyaspor\'u 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Mert, Tadic ve En-Nesyri'den.

02.03.2025 22:41
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mert'in kafa vuruşunda kaleci Kenan son anda yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

69. dakikada kendi yarı alanından topu alan Talisca'nın, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içine girmek üzereyken savunmada Thalisson'un müdahalesi sonrası top, Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sol tarafından dışarıya çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Alexander Djiku dk. 86), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat dk. 80), Filip Kostic, Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 86), Youssef En-Nesyri (Anderson Talisca dk. 69), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 80)

Yedekler: Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin

Teknik Sorumlu: Salvatore Foti

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 72), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 64), Soner Dikmen, Sander van de Streek (Moussa Djenepo dk. 87), Ramzi Safuri (Adolfo Gaic dk. 87), Sam Larsson, Jose Samudio (Andros Townsend dk. 72)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Mert Müldür (dk. 9), Dusan Tadic (dk. 26), Youssef En-Nesyri (dk. 30) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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