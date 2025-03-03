Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 Yendi

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(İSTANBUL)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Fenerbahçe 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadiç ve 30. dakikada Yusuf En Nesyri'nin attığı golle Antalyaspor karşısında 3-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.