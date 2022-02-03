Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında Watford'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek milli futbolcudaki fiziksel değişim gündem oldu.

İNGİLTERE'DE 9 KİLO VERDİ

Ağustos 2021'de Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 ay sonra sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, oldukça kilo verdiği dikkatler kaçmayan milli futbolcunun, 93 kilo gittiği İngiltere'de 9 kilo verdiği ve 84 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

2021- Ozan Tufan