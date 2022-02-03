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Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi - Son Dakika

Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi

03.02.2022 21:12
Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi

Ağustos 2021'de Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de 6 ay geçirdikten sonra yeniden sarı-lacivertli takıma döndü. Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın 93 kilo olarak gittiği İngiltere'den 84 kiloya düşerek geri geldiği ortaya çıktı.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında Watford'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek milli futbolcudaki fiziksel değişim gündem oldu.

İNGİLTERE'DE 9 KİLO VERDİ

Ağustos 2021'de Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 ay sonra sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, oldukça kilo verdiği dikkatler kaçmayan milli futbolcunun, 93 kilo gittiği İngiltere'de 9 kilo verdiği ve 84 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı
2021- Ozan Tufan
Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı
2022 - Ozan Tufan
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Fenerbahçe, Ozan Tufan, Watford, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi - Son Dakika
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