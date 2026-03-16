Fenerbahçe apar topar göndermişti! Yeni takımında kral gibi

Serie A 29. hafta maçında Como ile Roma karşı karşıya geldi. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Como, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ DIEGO CARLOS'TAN

Como'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Douvikas ve 79. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Diego Carlos kaydetti. Roma'nın tek golü 7. dakikada penaltıdan Donyell Malen ile geldi.

ZEKİ ÇELİK SAKATLANDI

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı mücadelenin 70. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

DÖRDÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Como, puanını 54 yaparak dördüncü sıraya yükseldi. Konuk ekip Roma ise 51 puanda kaldı.