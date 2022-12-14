Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık - Son Dakika
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Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık

14.12.2022 09:17

Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisindeki payın satın alınmak için temas kurduğu Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Ankara ekibinin asbaşkanı Mehmet Soylu yaptığı açıklamada, "Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Arda Güler'in bonservisindeki pay konusunda orta yolu buldu. İki ekip her konuda anlaşmaya varırken, resmi imzaların atılması sonrası sarı-lacivertliler, genç yıldızın bonservisinin tamamına sahip olacak.

"2.5 MİLYON EUROYA ANLAŞTIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, "Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon euroya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi." dedi.

Mehmet Soylu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"2 YILDIR LİSANS ÇIKARTAMIYORUZ"

"11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin Euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23'ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık.

"BUGÜN İTİBARIYLA BORÇ SIFIRLANIYOR"

2 yabancı, 1 tane de yerli firmayla konuşuldu ama yabancıların hiçbiri yanaşmadı. Firmayla da 1,5 yıllığına 11 milyona liraya isim sponsorluğu verildi. Bugün itibarıyla borçlar sıfırlanıyor. Geçmiş dönemden yapılandırılamayan 9 milyon 600 bin lira vergi borcu var. Af kapsamına girmeyen bir rakam. Bu borcu da mali kriterler nedeniyle kapatmamız isteniyor."

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Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık - Son Dakika


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