Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Arkas Spor'u 25-21, 25-19, 20-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Seride ikinci maç 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Çalışkan
Arkas Spor: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratca)
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Mert Cuci)
Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23
Süre: 98 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Arkas'ı Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?