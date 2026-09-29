Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın Minsk rövanşını 4-1 avantajıyla oynayacak

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yarın Minsk rövanşını 4-1 avantajıyla oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında yarın Minsk'i ağırlayacak. İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak; Fenerbahçe arsaVev ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanş maçında yarın Belarus temsilcisi Minsk'i ağırlayacak.
İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev, deplasmandaki ilk maçta Minsk'i 4-1 yenmişti.
Kaynak: AA
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