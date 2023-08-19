Fenerbahçe, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu - Son Dakika

Fenerbahçe, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu

Fenerbahçe, Arsenal\'den Thomas Partey\'in durumunu sordu
Son Güncelleme: 19.08.2023 08:43

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'in ardından 6 numara hareketina da başladı. Sarı-lacivertliler, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu.

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'in ardından 6 numara hareketina da başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arsenal forması giyen Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 30 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

9 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu - Son Dakika
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