Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi

21.07.2023 09:42

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verdiğini açıkladı. Szalai'nin transferinden 15 milyon euro bekleniyor. Macar stoper, Fenerbahçe formasıyla 117 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de gelenler kadar giden isimler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına 15 milyon euro koyması bekleniyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN VERİLDİ

Fenerbahçe'den Attila Szalai için yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE İLE 117 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 2021 Ocak'ta Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Macar stoper bu karşılaşmalarda, 16 sarı kart görürken hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.

Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi

Attila Szalai, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi
09:34 Kasayı doldurup gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den kazanacağı para
09:29 CZN Burak'ın babasıyla yaşadığı anlaşmazlık
09:24 CZN Burak'ın "Beni dolandırdı" dediği babası konuştu: Annesinin genlerini almış
09:02 Beşiktaş'ın yeni defansı Amartey, Premier Lig'den İstanbul'a geldi
08:57 Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den geldi! Amartey, İstanbul'da
08:49 Gizli görüşmenin basına sızdırılmasının ardından İmamoğlu her şeyi göze aldı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:44 Gizli görüşmenin ifşa olmasının ardından İmamoğlu gemileri yaktı: 1-2 hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım
08:42 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
08:38 Nazan Öncel'in adı İzmir'deki bir sokağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 09:44:22. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement