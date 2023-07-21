Fenerbahçe, Attila Szalai için transfer görüşmelerine izin verdi

Fenerbahçe'de gelenler kadar giden isimler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına 15 milyon euro koyması bekleniyor.
Fenerbahçe'den Attila Szalai için yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 2021 Ocak'ta Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Macar stoper bu karşılaşmalarda, 16 sarı kart görürken hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.
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