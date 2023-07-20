Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi

20.07.2023 22:47

Fenerbahçe, Alman ekibi Hoffenheim'in ilgilendiği Attila Szalai'nin transfer görüşmelerini sürdürmesi için izin verdi. Alman ekibi, bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Alman ekibi Hoffenheim'in ilgili olduğu Attila Szalai'ye transfer çalışmalarını sürdürmesi için izin verdi.

KULÜP PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

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