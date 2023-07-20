Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Alman ekibi Hoffenheim'in ilgili olduğu Attila Szalai'ye transfer çalışmalarını sürdürmesi için izin verdi.
Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
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