Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok

15.08.2022 17:46

Fenerbahçe, Austria Wien ile oynayacağı Avrupa Ligi play-off maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı devam eden yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almazken, bir diğer transfer Alioski ise kadroda kendisine yer buldu.

Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

JOAO PEDRO KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda yeni transfer Joao Pedro ve adı Hull City ile anılan Pelkas yer almadı. Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek diğer futbolcular ise Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Mergim Berisha ve Tiago Çukur oldu.

YENİ TRANSFERLER KADROYA EKLENDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerde İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski ise Austria Wien ile oynanacak maçların kadrosuna eklendi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok - Son Dakika
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