Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda yeni transfer Joao Pedro ve adı Hull City ile anılan Pelkas yer almadı. Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek diğer futbolcular ise Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Mergim Berisha ve Tiago Çukur oldu.
Fenerbahçe'de yeni transferlerde İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski ise Austria Wien ile oynanacak maçların kadrosuna eklendi.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok - Son Dakika