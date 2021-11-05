Üye Girişi
Fenerbahçe Avrupa'da güldü - Son Dakika

Fenerbahçe Avrupa'da güldü

05.11.2021 11:08
Fenerbahçe Avrupa'da güldü

Berisha beğeni topladıMeyer golle tanıştıİrfan Can ve Mert Hakan yıldızlaştıSıradaki hedef Kayseri maçıMustafa AKIN / İSTANBUL, – Royal Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe, gruptaki ilk puanını alarak yarıştan kopmadığını gösterdi.

Berisha beğeni topladı

Meyer golle tanıştı

İrfan Can ve Mert Hakan yıldızlaştıSıradaki hedef Kayseri maçıMustafa AKIN/ İSTANBUL, – Royal Antwerp'i 3-0 yenen Fenerbahçe, gruptaki ilk puanını alarak yarıştan kopmadığını gösterdi.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Royal Antwerp, Fenerbahçe'yi konuk etti. Bosuil Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Mert Hakan, 16'ncı dakikada Meyer ve 29'uncu dakikada Berisha kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini de almış oldu. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 maçın ardından dün kötü gidişata dur diyen Fenerbahçe, kalesinde gol görmedi. Üstün performans sergileyen sarı-lacivertli futbolcular seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu.BERISHA BEĞENİ TOPLADIFenerbahçe'de 29'uncu dakikada kaydedilen golün sahibi Mergim Berisha, beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, Antwerp mücadelesine 11'de başladı. Sezon başından itibaren performansı tartışılan Berisha, 16'ncı dakikada Meyer'in golüne asist yaparak katkısını sundu. 29'uncu dakikada ise Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Berisha, bu kez sahneye kendisi çıktı. Alman futbolcu, kaydettiği muhteşem golle beğenileri topladı.MEYER GOLLE TANIŞTISarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Max Meyer, Antwerp karşılaşmasında golle tanıştı. Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Max Meyer, Antwerp maçında takımının 2'nci kendisinin ise sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Alman futbolcu, Süper Lig'de 19 Eylül'de Başakşehir ile oynanan karşılaşmadan sonra ilk kez 11'de görev aldı.İRFAN CAN VE MERT HAKAN YILDIZLAŞTIFenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından 11'e döndü. Antwerp maçının 9'uncu dakikasında İrfan Can, Mert Hakan'ın fileleri havalandırdığı golün asistini yaptı. Mücadele boyunca gösterdiği performansla tam not alan İrfan Can, 65 dakika sahada yer aldı. Antwerp karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş da performansı ile göz doldurdu. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mert Hakan, mücadelede kaldığı süre boyunca elinden gelenin fazlasını sahaya yansıttı. 29'uncu dakikada Berisha'nın golüne asist katkısı sunan Mert Hakan, 65 dakika görev aldı.SIRADAKİ HEDEF KAYSERİ MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı galibiyetin ardından yüzünü Süper Lig'e döndü. Pazar günü evinde konuk edeceği Kayserispor maçına odaklanan Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, formda olan oyuncularını fazla yormak istemedi. Mücadelede performansından memnun olduğu İrfan Can ile Mert Hakan'ı pazar günkü karşılaşmayı düşünerek 65 dakika oynatan Pereira, bir süre oyuncularına durumu açıkladı.


Fenerbahçe Avrupa'da güldü
Fenerbahçe Avrupa'da güldü
Fenerbahçe Avrupa'da güldü
Fenerbahçe Avrupa'da güldü

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kayseri, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Avrupa'da güldü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhaliflerden 11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı MSB sosyal medyada paylaşılan 11:03 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı 10:06 Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 09:49 Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
11:02 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
10:10 "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor         
11:09
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı         
11:06
Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı         
10:57
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor         
09:51
Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor         
09:31
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Avrupa'da güldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement