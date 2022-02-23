Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

23.02.2022 09:23
Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İlk maçı kaybettiği turlar

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarRakipİlk maç (FB-Rakip)Rövanş (FB-Rakip)
1961-62Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya)1-20-1
1963-64Kupa Galipleri KupasıMTK (Macaristan)0-23-1 ve 0-1
1964-65Şampiyon Kulüpler KupasıDWS (Hollanda)1-30-1
1968-69Şampiyon Kulüpler KupasıAjax (Hollanda)0-20-2
1970-71Şampiyon Kulüpler KupasıCarl Zeiss Jena (Almanya)0-40-1
1972-73UEFA KupasıRuch Chorzow (Polonya)0-31-0
1973-74UEFA KupasıNice (Fransa)0-42-0
1974-75Şampiyon Kulüpler KupasıRuch Chorzow (Polonya)1-20-2
1975-76Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz)0-71-0
1977-78UEFA KupasıAston Villa (İngiltere)0-40-2
1979-80Kupa Galipleri KupasıArsenal (İngiltere)0-20-0
1980-81UEFA KupasıBero (Bulgaristan)0-11-2
1983-84Şampiyon Kulüpler KupasıBohemians (Çekya)0-10-4
1984-85UEFA KupasıFiorentina (İtalya)0-10-2
1985-86Şampiyon Kulüpler KupasıGöteborg (İsveç)0-42-1
1989-90Şampiyon Kulüple Kupası Sparta Prag (Çekya)1-31-2
1990-91UEFA KupasıAtalanta (İtalya)0-11-4
1994-95UEFA KupasıCannes (Fransa)0-41-5
1995-96UEFA Kupası Real Betis (İspanya)1-20-2
1998-99UEFA KupasıGöteborg (İsveç)1-21-0
2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda)0-10-2
2004-05UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya)0-11-2
2006-07UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna)1-32-2
2009-10UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa)1-21-1
2010-11UEFA Avrupa Ligi play-offPAOK (Yunanistan)0-11-1
2012-13UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya)1-21-1
2013-14UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeArsenal (İngiltere)0-30-2
2016-17UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Krasnodar (Rusya)0-11-1
2017-18UEFA Avrupa Ligi play-offVardar (Kuzey Makedonya)0-21-2
2018-19UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeBenfica (Portekiz)0-11-1

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek

UEFA Kupası, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement