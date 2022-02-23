Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor - Son Dakika

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İlk maçı kaybettiği turlar

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle: