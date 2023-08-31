Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Hollanda temsilcisini rövanş maçında tek golle geçen sarı-lacivertliler, Türk takımları arasında Avrupa'da en uzun galibiyet serisini yakalayan ekip oldu.
Sırasıyla Sevilla, Zimbru(2), Maribor(2) ve Twente(2) maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 7 karşılaşmayla en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı unvanını eline geçirdi.
Fenerbahçe'nin peş peşe kazandığı Avrupa maçları şöyle:
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