Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu - Son Dakika

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu

Son Güncelleme: 31.08.2023 22:37

Play-off turu rövanş maçında Twente'yi 1-0'la geçen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Avrupa kupalarındaki son 7 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Hollanda temsilcisini rövanş maçında tek golle geçen sarı-lacivertliler, Türk takımları arasında Avrupa'da en uzun galibiyet serisini yakalayan ekip oldu.

AVRUPA'DA DAHA UZUN GALİBİYET SERİSİ YOK

Sırasıyla Sevilla, Zimbru(2), Maribor(2) ve Twente(2) maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 7 karşılaşmayla en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı unvanını eline geçirdi.

Fenerbahçe'nin peş peşe kazandığı Avrupa maçları şöyle:

  • Sevilla/ 1-0
  • Zimbru/ 1-0
  • Zimbru/ 4-0
  • Maribor/ 3-1
  • Maribor/ 3-0
  • Twente/ 5-1
  • Twente/ 1-0

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu - Son Dakika
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