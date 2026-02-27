Fenerbahçe Avrupa\'ya Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'i 2-1 mağlup etti. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, Jair Cunha tarafından düşürülünce hakem Mariani penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
68. dakikada sağ kanattan Ola Aina'nın ortasında arka direkte Callum Hudson-Odoi'un vuruşunda top filelere gitti. 1-2
79. dakikada Igor Jesus'un kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık gole izin vermedi.
89. dakikada Hutchinson'ın kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık topu kurtardı.
Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Jair Cunha, Murillo (Ola Aina dk. 46), Morata, Williams, Dominguez (Morgan Gibbs-White dk. 85), Yates (Ibrahim Sangare dk. 46), Anderson, McAtee (Callum Hudson-Odoi dk. 46), Lucca (Igor Jesus dk. 46)
Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Nikola Milenkovic, Zach Abbott, Dan Ndoye, Dilane Bakwa
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Archie Brown (Levent Mercan dk. 76), Oğuz Aydın (Asensio dk. 63), Kante, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Nene (Semedo dk. 46), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Alaettin Ekici dk. 76)
Yedekler: Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Kamil Efe Üregen
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Callum Hudson-Odoi (dk. 68) (Nottingham Forest), Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 48 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Lucca (Nottingham Forest) - İSTANBUL
