Fenerbahçe Avrupa\'ya Veda Etti

27.02.2026 01:37
Fenerbahçe, Nottingham Forest'i 2-1 yense de ilk maçı 3-0 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'i 2-1 mağlup etti. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, Jair Cunha tarafından düşürülünce hakem Mariani penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 0-2

68. dakikada sağ kanattan Ola Aina'nın ortasında arka direkte Callum Hudson-Odoi'un vuruşunda top filelere gitti. 1-2

79. dakikada Igor Jesus'un kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık gole izin vermedi.

89. dakikada Hutchinson'ın kaleci Tarık ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Tarık topu kurtardı.

Stat: City Ground

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Jair Cunha, Murillo (Ola Aina dk. 46), Morata, Williams, Dominguez (Morgan Gibbs-White dk. 85), Yates (Ibrahim Sangare dk. 46), Anderson, McAtee (Callum Hudson-Odoi dk. 46), Lucca (Igor Jesus dk. 46)

Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Nikola Milenkovic, Zach Abbott, Dan Ndoye, Dilane Bakwa

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Archie Brown (Levent Mercan dk. 76), Oğuz Aydın (Asensio dk. 63), Kante, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Nene (Semedo dk. 46), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Alaettin Ekici dk. 76)

Yedekler: Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Kamil Efe Üregen

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Callum Hudson-Odoi (dk. 68) (Nottingham Forest), Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 48 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Lucca (Nottingham Forest) - İSTANBUL

