Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yenen ancak ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "başlarının dik" olduğunu söyledi.

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, maçtaki oyundan gurur duyduklarını belirtti.

Turu ilk maçta kaybettiklerini vurgulayan Tedesco, "Maçtan sonra soyunma odasında çok iyi bir atmosfer vardı çünkü oyunumuzla gurur duyuyorduk. Sahada kişiliğimizi gösterdik ve cesur oynadık. Biz turu Kadıköy'de kaybettik. Birkaç gün önce yeni teknik direktörleri gelmişti ve normalin üzerinde performans sergilediler. Biz de normalimizin altında performans sergilemiştik. Durumun gerçeği bu. Tüm bunlar ilk maçın 3-0 bitmesine sebep oldu. Bugün olgun oyun sergiledik, çok pozisyon bulduk. İkinci golü daha erken bulsak işler onlar için daha zor olurdu. Bu turnuvadan elendik ama başımız dik elendik." diye konuştu.

Antalyaspor maçında daha fazla opsiyonlarının bulunacağını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:

"Antalyaspor maçında Jayden'ın (Oosterwolde) hazır olacağını düşünüyorum. Yarın Antalya'ya uçup takıma katılacak. Musaba, Mert ve Fred de gelecek. Farklı opsiyonlarımız olacak. O maçta 2 stoper olacağı için 4'lü ya da 3'lü oynayabiliriz. Farklı sistemleri oynayabiliyoruz. Önemli olan sistem değildir. 3'lü oynamanın defansif olduğuna dair konuşuluyor ama gerçek bu değil. Bu sizin sahaya nasıl yansıttığınızla ilgili. Bugün 2 kanat bekimiz çok ofansif özellikleri olan, o düşüncede oyunculardı. Onlarla oynayınca bu sistemde ofansif anlayış sergiliyorsunuz bu akşam olduğu gibi."

Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısına devam edemeyen Nene'nin sağlık durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.