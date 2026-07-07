Fenerbahçe Avusturya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Avusturya'da Kamp Yapıyor

Fenerbahçe Avusturya\'da Kamp Yapıyor
07.07.2026 15:58
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Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yaparak sezon hazırlıklarına başladı ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışmalarının ardından hücum varyasyonları çalıştı. Günün ilk antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Avusturya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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