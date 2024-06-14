Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçları yapacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçları yapacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla hazırlık maçları yapacak. Maçlar 6 Temmuz'da başlayacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Fenerbahçe, son maçın ardından hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

14.06.2024 10:25
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Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.

2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba

19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avusturya kampında hazırlık maçları yapacak - Son Dakika

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