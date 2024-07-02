Fenerbahçe Avusturya'ya kampa gitti

Sezon başı kamp çalışmalarını Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, bu ülkeye hareket etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminaline gelen teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, kendilerini bekleyen özel uçakla Avusturya'ya gitti.
Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürüp ardından İstanbul'a dönecek.
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