Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
08.01.2026 15:34
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Milli futbolcu, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı. Fenerbahçe de transferi resmi açıklamayla duyurdu.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından lacivert-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, transferin resmiyet kazanmasının ardından İrfan Can Kahveci için kulüp kanallarından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 25802580 25802580:
    Beşiktaş alsaydı daha iyiydi 2 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    bir fenerlinin daha hazin sonu 0 2 Yanıtla
