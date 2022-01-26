Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın

2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ancak oynadığı maçlarda sahaya her şeyini koyarak taraftarın takdirini kazanan Vincent Janssen'e Galatasaray kanca attı.

JANSSEN, TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vincent Janssen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken Monterrey'in teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

GALATASARAY'DA SANTRFOR SIKINTISI

Galatasaray'daki en büyük sıkıntı ise mevcut kadroda Halil Dervişoğlu dışında golcü kalmaması. Mbaye Diagne'nin sakatlığı devam ediyor. Mostafa Mohamed de Afrika Kupası'nda. Ayrıca Mısırlı golcünün Türkiye'ye döndükten sonra da satılması gündeme gelebilir. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle kadroyu bir an önce en az bir santrforla takviye etmenin hesapları içinde.

FENERBAHÇE'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Vincent Janssen Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 18 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sebebiyle o dönem uzun süre Sarı-Lacivertli formadan uzak kalmıştı.