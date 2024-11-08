Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu, ilk yenilgisini yaşadı.

08.11.2024 01:46
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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

AZ Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında rakibine pozisyon vermeyen sarı-lacivertli ekip, Dzeko'yla net fırsatlardan yararlanamadı.

İkinci yarıda 59. dakikada kalesinde golü gören sarı-lacivertli takım, 62. dakikada En-Nesyri'yle penaltı atışından yararlanamadı.

70. dakikada Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağlarken, 75. dakikada Smit'in golüyle yeniden geriye düştü. 87. dakikada Kasius'un Fenerbahçe filelerine gönderdiği gol, maçın sonucunu belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 5 puanda kaldı.

Mourinho tribünden yönetti

Manchester United ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için AZ Alkmaar deplasmanında cezalı olan teknik direktör Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yla birlikte takip eden Portekizli çalıştırıcı, kulübeyle sık sık iletişim kurdu.

Mourinho'nun yokluğunda takımı yardımcı antrenör Salvatore Foti yönetti.

En-Neysri'den üst üste 4 maçta skor katkısı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımın son 4 maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

AZ Alkmaar karşısında 57. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu, 62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçti.

Penaltıda golü bulamayan En-Nesyri, 70. dakikada ise skoru eşitleyen isim oldu.

Dzeko'nun pasında yakın mesafeden meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderen En-Nesyri, son 4 resmi maçında üçüncü golünü kaydetti.

Manchester United ve Sipay Bodrum FK maçlarında gol sevinci yaşayan Faslı oyuncu, Trabzonspor deplasmanında da Fred'in attığı golde asist yapmıştı.

En-Nesyri, son 4 resmi maçta da skora etki etti.

Becao cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 63. dakikasında Parrott'a yaptığı hareket sonrasında hakem John Beaton tarafından sarı kartla cezalandırılan savunma oyuncusu, Slavia Prag deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Becao daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan Union Saint- Gilloise ve ikinci haftadaki Twente maçlarında sarı kart görmüştü.

Kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı 8. maçında da gol yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Lugano'yu 2 maçta da mağlup etmesine karşın kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'e ilk maçta 2-1 yenildi, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise'u 2-1 yenerken, ikinci maçında deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı.

İç sahada Manchester United karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında ise meşin yuvarlağı kalesinden 3 kez çıkardı.

AZ Alkmaar'a karşı galibiyeti yok

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşılaştığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldiği AZ Alkmaar'la iç sahada 3-3, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

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