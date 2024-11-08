Fenerbahçe AZ Alkmaar ile Beraberlikte - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe AZ Alkmaar ile Beraberlikte

Fenerbahçe AZ Alkmaar ile Beraberlikte

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan maçın ilk yarısını golsüz tamamladı.

08.11.2024 00:03
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Mijnans'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Parrot'un kale önüne çevirdiği topa Addai müdahale etmek isterken, Mert Müldür ayak koydu ve hakem de Fenerbahçe lehine faul çaldı.

19. dakikada Osayi Samuel'in ortasında Edin Dzeko'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Owusu-Oduro topu kornere çeldi.

27. dakikada orta sahadan Fred'in savunma arkasına gönderdiği topla Edin Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi sonrası kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Edin Dzeko'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Dusan Tadic, ara pasıyla Dzeko'yu buluştururken, bu oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Maxim Dekker, Mees de Wit, Dave Kwakman, Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Jayden Addai, Mayckel Lahdo, Troy Parrot

Yedekler: Hobie Verhulst, Jeroen Zoet, Wouter Goes,Kees Smit, Denso Kasius, Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra

Teknik Direktör: Maarten Martens

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Şükrü Toğrak, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Az Alkmaar, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe AZ Alkmaar ile Beraberlikte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhata Geçer:
    Problemi kendinizde aramadığınız müddetçe burnunuz bktan çıkmayacak... 0 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    En nesyrinin ne kaaa mikemmel fotbolcu oldoğono gördüüz mü???? :-))) 0 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Yapı beraberliğe izin vermedi, penaltıyı kaçırttı, yavşak yandaşın hatası ile gol yedirdi, febemi yenilttirtti... 0 0 Yanıtla
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