Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için anlaşma sağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için anlaşma sağladı

18.07.2023 19:56

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Elmaz'ın son antrenmana katılmaması, ayrılacağı sinyallerini vermişti. Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içinde resmen açıklayacağı belirtiliyor.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasary'ın eski futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı radarına aldı.

YAPTIĞI BEĞENİ SONU OLMUŞTU

Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak.

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