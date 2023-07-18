Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasary'ın eski futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı radarına aldı.
Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.
Marsilya'nın son antrenmanına katılmayan Bartuğ Elmaz'ın yüksek bir ihtimalle Fransız kulübünden ayrılacağı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Bartuğ Elmaz transferi için Marsilya ve genç oyuncuyla anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içerisinde bu transferi resmen açıklayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı transfer etmek için anlaşma sağladı - Son Dakika