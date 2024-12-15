Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Yendi

Fenerbahçe, Başakşehir\'i 3-1 Yendi

Fenerbahçe, Süper Lig 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti, evinde 4. galibiyetini aldı.

15.12.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca ligde evinde üst üste 4. kez galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda da Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde yenilgi yaşayarak 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 1 haftalık aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 11. galibiyetini elde etti.

3 futbolcu sakatlandı

Fenerbahçe'de, Başakşehir müsabakasında sakatlıklar damga vurdu. Kaleci Dominik Livakovic, ilk yarıda sakatlanırken, 32. dakikada yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Mücadeleye 11'de başlayan Oğuz Aydın ise, 55. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigo Becao ise 76. dakikada Krzysztof Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Brezilyalı futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'nin 5 oyuncu değiştirme hakkı 63. dakikada dolması nedeniyle maçın geri kalanını 10 kişi oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Edin Dzeko, Başakşehir, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.