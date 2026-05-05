Fenerbahçe, Başakşehir'i Ağırlıyor

05.05.2026 23:05
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ile 32. hafta maçında karşılaşacak. 5 eksikle mücadele edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

Kongre gündemiyle kalan maçlarını yapacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının yanı sıra başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu.

Başkan Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Fenerbahçe, ligde kalan 3 maçını kongre gündeminde oynayacak.

18 yaş altına ücretsiz bilet

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların yarınki mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Kaynak: AA

23:09
22:45
22:31
22:14
21:03
20:58
